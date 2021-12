Claudio Bisio, Sonia Bergamasco con Vinicio Marchioni, Simone Cristicchi, Massimo Dapporto, Fabrizio Gifuni, gli Inti Illimani, Anna Tifu, Enrico Dindo, Glauco Mauri e Virginia Raffaele: sono alcuni protagonisti della seconda parte di stagione al Teatro Comunale, dal 14 gennaio ad aprile, che segnerà anche il ritorno degli abbonamenti, con prelazione per chi l’aveva nella stagione 2019-2020. Venti proposte in meno di tre mesi, fra prosa, classica, danza, musical e opera, per una trentina di rappresentazioni nella consueta scansione delle rassegne carpigiane.

TEATRO – Grandi interpreti per grandi testi nella prosa, come la coppia Bergamasco-Marchioni nell’intramontabile “Chi ha paura di Virginia Woolf?” di Albee, il duo Mauri-Sturno di nuovo nel “Re Lear”, l’esilarante Labiche di “Il delitto di via dell’Orsina” affidato a Dapporto, con l’incursione dell’infinita Virginia Raffaele nell’autobiografico “Samusà”. Fra le sorprese negli altri generi, Gifuni che legge le lettere di Aldo Moro (“Con il vostro irridente silenzio”), il nuovo spettacolo di Bisio (“La mia vita raccontata male” di Francesco Piccolo) e il recital di Drusilla Foer, l’immaginaria nobildonna fiorentina cui dà vita e corpo l’attore Gianluca Gori (“Eleganzissima”). Poi spazio alla memoria, con tre serate a ricordarci date particolari: “La mia battaglia” di e con Elio Germano in realtà virtuale (27 gennaio, Giornata della memoria) promosso dalla Fondazione Fossoli; “Esodo” di e con Cristicchi (10 febbraio, Giorno del ricordo); Maria Amelia Monti in “La parrucca” da Natalia Ginzburg (8 marzo, Festa della donna).

MUSICA – Ricca e variegata anche l’offerta per i melòmani d’ogni età e gusto: quattro concerti di classica (Dindo-Guaitoli, “I Solisti Aquilani” con Maurizio Baglini, “Anna Tifu Tango Quartet”, “Roma Tre Orchestra”), due musical per famiglie (“Notre Dame” in prima nazionale e “Sirenetta 2.0”), un’opera lirica (“Don Giovanni” di Mozart) in collaborazione con il circolo lirico Pavarotti, e il ritorno degli Inti Illimani.

DANZA – Due infine gli appuntamenti con la danza: la compagnia di Hervè Koubi e un “Gran Galà” con ballerini delle più importanti compagnie stabili italiane.

BIGLIETTERIA – Dal 4 al 12 dicembre prelazione per chi era abbonato alla stagione 2019-2020; dal 14 al 18 biglietteria dedicata ai nuovi abbonamenti, quindi dal 19 dicembre vendita dei biglietti per i singoli spettacoli (orari di “InCarpi”: martedì-domenica ore 10-19, su appuntamento) e sulla piattaforma Vivaticket.

Informazioni dettagliate sul sito https://teatrocomunale.carpidiem.it/