Venerdì 3 dicembre con replica sabato 4 dicembre, sempre alle ore 21:00, al Teatro San Prospero di Reggio Emilia, va in scena lo spettacolo “Dobbiamo proprio parlare”. Commedia della compagnia Skené in collaborazione con On Art. Lo spettacolo vede alla regia Marco Rovacchi. In scena Marco Rovacchi, Susanna Torelli, Chiara Sassi, Federico Cella.

Uno spettacolo intenso e pieno di colpi di scena. Una commedia amara dal sapore romantico, che attraverso il carattere dei quattro protagonisti, i loro trascorsi e i loro amori, trascinerà il pubblico in una analisi e riflessione su se stessi e sulle proprie scelte. Amicizia, amore, segreti, tradimenti e riflessioni che porteranno i quattro personaggi a una conoscenza più profonda di loro stessi e dalla loro vita. Che cosa vogliamo dalla vita? Che cosiamo disposti a fare per averlo? Ma soprattutto che cosa significa amare qualcuno ?

A ogni spettatore, le sue risposte.

Info e Prenotazioni: biglietteria@teatrosanprospero.it – 0522 439346 – 342 1791236