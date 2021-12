La piccola rassegna teatrale Legàmi vivrà il suo terzo appuntamento venerdì 3 dicembre alle 21:00 con Il grande gioco. Rimandato lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria, lo spettacolo presenta con grande poesia e tenerezza il tema dei legami familiari che hanno caratterizzato questa rassegna.

Uno spettacolo che commuove e diverte, adatto ad adulti e bambini a partire dagli 8 anni: in scena lo storico attore del Teatro Pirata Silvano Fiordelmondo insieme a Fabio Spadoni, attore con sindrome Down. Il biglietto, per questo come per gli altri appuntamenti di Legàmi, ha il costo simbolico di 3 euro. Gli spettacoli sono gestiti in ottemperanza alle vigenti norme sanitarie relative all’emergenza Covid-19. Ingresso consentito previa presentazione del Green Pass, obbligatorio a partire dai 12 anni. Durante lo spettacolo sarà necessario l’utilizzo della mascherina.

Venerdì 3 dicembre 2021 – ore 21:00 Il grande gioco ATGTP (Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata)di Silvano Fiordelmondo, Simone Guerro, Francesco Niccolini, con Silvano. Fiordelmondo, Fabio Spadoni, luci Mchelangelo Campanale, regia Simone Guerro

Per adulti e bambini dagli 8 anni.

Hector e Papios. Due fratelli, una vita sola. Un grande gioco, fatto di condivisione, complicità e affetto smisurato. Una notizia inaspettata irrompe nella loro vita e modifica il ritmo della loro relazione. Da quel momento parte una nuova avventura: i due compilano una lista dei desideri, da esaudire tutti, sfidando il tempo, come ogni grande gioco che si rispetti. In questo modo, in un divertimento continuo, che passa per un rocambolesco viaggio al mare, un’improbabile serata in discoteca, un luna park e un ultimo inaspettato desiderio, si arriva alla fine di una intensa giornata. I due fratelli si lasciano andare, ognuno per il suo viaggio, serenamente perché consapevoli di avere vissuto tutto quello che c’era da vivere. La lista dei desideri è finita ma non la loro straordinaria storia.

Info e prenotazioni: Teatro Spazio Reno tel. 051.722700 – teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

È possibile prenotare anche presso: Biblioteca Comunale Rinaldo Veronesi

tel. 051.6461247 – biblioteca@comune.calderaradireno.bo.it; Casa della Cultura Italo Calvino

tel. 342.8857347 – casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it culturara@comune.calderaradireno.bo.it