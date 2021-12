Saranno 3 le liste – e 24 i candidati – che il prossimo 18 dicembre si presenteranno alle elezioni per il Consiglio provinciale di Reggio Emilia. Ieri sera l’ufficio elettorale – presieduto dal segretario Alfredo Tirabassi – ha infatti esaminato le candidature presentate entro la scadenza di domenica scorsa. Tutte le liste e tutti i candidati, che come noto devono ricoprire la carica di sindaco o di consigliere comunale, sono stati ammessi.

Alle due liste di centrodestra (Terre reggiane) e – con varie denominazioni (quella di quest’anno è Insieme per la Provincia di Reggio Emilia) – di centrosinistra che fin dal 2014 si sono sempre presentate alle ‘nuove’ elezioni provinciali, si è infatti aggiunta la lista Provincia progressista, che candida consiglieri comunali in carica per liste civiche o Movimento 5 stelle.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Reggio Emilia – che avrebbero dovuto tenersi nell’ottobre 2020, ma che sono state via via rinviate dal Governo in considerazione del difficile momento pandemico – si terranno sabato 18 dicembre in occasione dell’election day promosso dall’Upi che coinvolgerà 75 Province italiane, 31 delle quali (ma non quella reggiana) chiamate ad eleggere anche un nuovo presidente. I seggi saranno allestiti a Palazzo Allende, sede della Provincia, dove si potrà votare dalle 8 alle 20: di seguito, avverranno scrutinio e proclamazione degli eletti.

Come noto le elezioni per il Consiglio provinciale – con la Legge 56 del 2014 divenute di secondo grado, quindi riservate esclusivamente a sindaci e consiglieri comunali in carica – avvengono attraverso un complesso meccanismo di voto ponderato: l’elettore (sindaco o consigliere comunale) che appartiene ad un Comune con un minor numero di abitanti esprime infatti un voto con un valore inferiore rispetto all’elettore di un Comune con un numero maggiore di abitanti. Ad esempio, la preferenza ‘vale’ 34 voti ponderati se espressa da un consigliere o sindaco di Vetto, 59 se di Rolo o Casina, 109 se di Cavriago o Gualtieri, 171 se di Scandiano o Correggio, addirittura 949 per i 33 elettori (il sindaco e 32 consiglieri comunali) di Reggio Emilia.

Complessivamente, l’election day del 18 dicembre vedrà recarsi alle urne 68.855 elettori di secondo grado di 5.534 Comuni italiani in rappresentanza di 32 milioni 708.635 cittadine e cittadini. A Reggio Emilia gli elettori saranno 612: i 42 sindaci e 570 consiglieri comunali. Di loro – dopo il voto del 18 dicembre – 12 assumeranno anche la carica (non retribuita) di consigliere provinciale.

Questi i candidati delle tre liste alle elezioni del 18 dicembre per il Consiglio provinciale di Reggio Emilia.

Provincia progressista: Marco Signori, Sara Martinico, Luca Grasselli, Sonia Viviana Grisendi, Patrizia Maselli e Antimo Pappadia.

Terre reggiane: Maria Cristina Camurri, Davide Ganapini, Cristina Fantinati, Federico Predieri, Monica Santini e Alessandro Rinaldi.

Insieme per la Provincia di Reggio Emilia: Claudia Dana Aguzzoli, Andrea Barozzi, Francesca Bedogni, Elena Carletti, Elisa Cavatorti, Nico Giberti, Mattia Giroldi, Ilenia Malavasi, Francesco Monica, Fabiana Montanari, Elio Ivo Sassi ed Erica Spadaccini.

Sempre ieri sera, è stato estratto anche l’ordine di collocazione delle liste sulle schede elettorali, che è risultato il seguente: Provincia progressista, Terre reggiane e Insieme per la Provincia di Reggio Emilia.