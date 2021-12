È stato arrestato dalla Polizia locale, ieri intorno alle ore 15, un 33enne che, dopo essersi introdotto in una abitazione di via Fratelli Manfredi, stava cercando di fuggire a bordo di una bici appena sottratta.

Ieri nel primo pomeriggio la Centrale operativa di via Brigata Reggio ha ricevuto la telefonata allarmata di un cittadino, che sosteneva di aver appena notato una persona scavalcare la recinzione dei vicini e tentare di introdursi nell’abitazione. La pattuglia della Polizia locale arrivata nel giro di pochi minuti sul posto ha immediatamente notato un uomo che si stava allontanando a bordo di una bici. Fermato dagli agenti, lo sconosciuto non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulla provenienza del velocipede ed è stato accompagnato al Comando per accertamenti. E’ risultato avere 33 anni, di origini marocchine, in Italia senza permesso di soggiorno.

Dopo aver rintracciato il proprietario dell’abitazione presa di mira, gli agenti hanno verificato l’effettivo ammanco della due ruote dal cortile della casa. Il giovane è stato arrestato per furto.

Nella mattinata di oggi il processo per direttissima ha esitato la convalida dell’arresto del 33enne, con divieto di dimora in città fino all’inizio del processo, fissato per il prossimo febbraio.