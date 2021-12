Il Natale renderà magico il centro storico di Formigine, dove il suo castello medievale, i portici e i negozi si vestiranno a festa.

Proprio l’antica fortezza, che custodisce un interessante museo multimediale, sarà aperto tutti i sabati e le domeniche di dicembre dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, con aperture straordinarie nei giorni dell’Immacolata e Santo Stefano, il primo gennaio e il giorno dell’Epifania (prenotazione consigliata per le visite guidate al numero 059 416277 o tramite la app Io prenoto).

Nella piazza, farà bella mostra di sé il maestoso abete rosso proveniente dal Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese (Parco del Frignano), ricavato nell’ambito di un intervento di miglioramento forestale svolto dalla Coop. Acque Chiare di Sant’Anna Pelago.

Dal 4 al 24 dicembre, i mercatini di Natale e del volontariato offriranno occasioni speciali per i regali durante i fine settimana, l’8 e il 23 dicembre. Alcune onlus formiginesi animeranno anche il bar dei Tigli (via S. Francesco), con brunch, aperitivi, laboratori e musica: nel primo weekend saranno i rugbisti degli Highlanders, il secondo i volontari di Le Palafitte 2.0, il terzo quelli di Cose dell’Altro Mondo e il quarto i giovani di Moninga.

Per tutto il periodo natalizio, si terrà la mostra dei presepi presso le Loggette (piazza Repubblica); mentre piazza Arnò ospiterà le giostre.

Tanti altri gli appuntamenti pensati apposta per i bambini, che avranno la possibilità d’incontrare Babbo Natale e consegnargli le letterine in piazza, nei pomeriggi di sabato e domenica, nel giorno dell’Immacolata e della Vigilia. Tra i laboratori e le letture, segnaliamo quelli al castello il 5, 12 e 19 dicembre (prenotazione obbligatoria via e-mail: castello@comune.formigine.mo.it), presso il Centro di Educazione Ambientale (Villa Gandini) a cura della Biblioteca il 9 e il 18 dicembre (prenotazione obbligatoria al numero 059 416356).

Tra i momenti più speciali, le videoproiezioni architetturali a cura di Delumen sulle mura del castello a conclusione del 700°anniversario della morte di Dante, il 5 dicembre alle 18 e la discesa di Babbo Natale e dell’Angelo dalla torre, il 19 dicembre rispettivamente alle 10.30 e alle 17.

Numerosi i concerti: gospel il 5 e l’11 dicembre (in piazza alle ore 16); repertorio natalizio il 12 con Lucia Dall’Olio e Valerio Chetta (in piazza alle ore 16), il 18 con il Flauto Magico (in piazza alle ore 17) e il 26 alle ore 17 presso la Chiesa della Madonna del Ponte, a cura della Confraternita di San Pietro Martire.

Il programma culturale si sposta in Auditorium (via Pagani 25) con tre autori: Paolo Nori il 4 dicembre, don Alberto Ravagnani il 14, Tiziana Ferrario il 17. Tutti gli incontri si terranno alle 21 (prenotazione consigliata: https://formigineincontra.eventbrite.it).

La festa di Capodanno si terrà presso la Polisportiva Formiginese (via Caduti di Superga 2, prenotazioni: 059 574988, WhatsApp 366 8998395).

Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione Covid-19. Il programma completo su www.comune.formigine.mo.it.