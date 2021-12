Un sorriso, una speranza e qualche momento di svago nel nome del grande asso di Tavullia. Il Fans Club ufficiale di Valentino Rossi presieduto da Flavio Pratesi ha fatto visita all’istituto di Montecatone dove sono stati distribuiti ai pazienti alcuni gadgests (magliette e cappellini) autografati proprio dal campione.

Un momento di gioia, che ha suscitato parecchio entusiasmo, nato dalla collaborazione tra il sodalizio del Fan Club e l’associazione Un angelo per amico presieduta da Maria Teresa Tomei, ex paziente di Montecatone, che ha voluto fortemente questa giornata.

Nel corso della visita la presidente, accompagnata da Natalia Restuccia, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, ha consegnato tre targhe di ringraziamento: una all’istituto di Montecatone per il lavoro che quotidianamente viene svolto per la cura e riabilitazione delle persone con lesione midollare o cerebrale; la seconda al corpo dei Vigili del Fuoco per il meritorio lavoro che spesso contribuisce a salvare delle vite, soprattutto nei casi di incidenti stradali; allo stesso Fan Club, per la disponibilità e partecipazione a momenti di solidarietà.