Di seguito la dichiarazione della vicesindaca Emily Marion Clancy in occasione del 1° dicembre, Giornata mondiale contro l’AIDS/HIV:

“Secondo gli ultimi dati dell’ISS sulle nuove diagnosi, le infezioni del 2020 sarebbero in calo rispetto al 2019. Ma come giustamente fa notare lo stesso Istituto, questo dimezzamento è da ricondurre alle restrizioni della pandemia da Covid-19 che hanno ridotto l’accesso spontaneo al test e l’organizzazione di iniziative di screening da parte dei servizi sanitari.

È per questo che il Comune di Bologna, in collaborazione con la Regione, l’Ausl e le associazioni che da anni si occupano del tema come Plus Onlus, Cassero Salute e Gruppo Trans, ha deciso di mettere in campo per la giornata di oggi, iniziative culturali e di prevenzione contro l’AIDS/HIV.

Non bisogna infatti abbassare mai la guardia rispetto a questa malattia ormai più che trentennale.

È necessario informare e prevenire: attraverso un’attività non esclusivamente di carattere medico e farmacologico, ma culturale e sociale.

Il Comune di Bologna proseguirà con le attività messe in campo in questi anni, continuando l’ottimo lavoro svolto nello scorso mandato dall’assessora Susanna Zaccaria”.