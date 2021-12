Dopo due vittorie consecutive, la Roma cade a Bologna per 1-0 e perde Abraham e Karsdorp per squalifica in vista del big match contro l’Inter.

Decide una rete dalla distanza di Svanberg nel primo tempo: la squadra di Mihajlovic si affaccia nei piani alti della classifica, ad una sola lunghezza dai giallorossi fermi a 25.