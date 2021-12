Dal 2 dicembre prendono il via le attività della Sala della Musica, il nuovo spazio dedicato al racconto della popular music di Bologna al secondo piano di Salaborsa.

Nel corso delle settimane si alterneranno visite guidate tematiche, incontri e mostre temporanee.

Le visite guidate sono volte alla scoperta del percorso permanente attraverso i protagonisti e i luoghi che hanno fatto la storia della musica recente, e saranno condotte da Riccardo Negrelli, co-curatore del progetto di Sala della Musica (16 dicembre, 13 e 20 gennaio).

Gli incontri saranno dedicati ad alcune best practice del sistema musicale della città: il 9 dicembre l’Orchestra Senzaspine racconterà la propria esperienza di produzione di un’opera partecipata; il 21 dicembre l’Antoniano racconterà il percorso che porta alla trasmissione televisiva dello Zecchino d’Oro e il 27 gennaio il Conservatorio di Bologna parlerà degli sbocchi professionali legati allo studio della musica elettronica.

La prima delle nuove mostre temporanee nella sala dedicata agli approfondimenti monografici sarà Play the future. Un viaggio bellissimo con lo Zecchino d’Oro, una mostra-gioco a misura di bambino a cura dell’Antoniano (inaugurazione 2 dicembre).

Tra le anticipazioni del programma di febbraio, dopo il grande successo dell’evento del 2020, una serata speciale in occasione del Festival di Sanremo.

La rassegna è organizzata dall’Ufficio Industrie creative e musica del Comune di Bologna nell’ambito delle azioni di Bologna città della musica UNESCO, in collaborazione con Istituzione Biblioteche; l’inizio di tutte le attività è alle ore 17.30, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, con Green Pass.

Per info: cittadellamusica.comune.bologna.it cityofmusic@comune.bologna.it

Il programma dicembre 2021 – gennaio 2022

giovedì 2 dicembre

ore 17.30 Sala della Musica – Salaborsa – II piano

Play the future. Un viaggio bellissimo con lo Zecchino d’Oro

Inaugurazione della mostra-gioco a misura di bambino a cura dell’Antoniano in occasione della 64esima edizione della trasmissione.

giovedì 9 dicembre

ore 17.30 Biblioteca Salaborsa – Sala conferenze – II piano

Mettersi all’Opera è ancora possibile?

Come costruire un’opera lirica partecipata in sole cinque mosse partendo da zero.

Interverranno

Tommaso Ussardi, direttore Orchestra Senzaspine e compositore e Giovanni Dispenza, regista, attore e giocattolaio.

giovedì 16 dicembre

ore 17.30 Sala della Musica – Salaborsa – II piano

Vivere è una tela di cose

I cantautori e la ricerca di equilibrio tra emozioni individuali e società.

Visita guidata di Sala della Musica condotta da Riccardo Negrelli, co-curatore del progetto.

martedì 21 dicembre

ore 17.30 Biblioteca Salaborsa – Sala conferenze – II° piano

Canzoni per bambini cantate dai bambini: un anno con lo Zecchino d’Oro

Come nasce la manifestazione canora: dai casting allo studio di registrazione.

Interverranno

Fabrizio Palaferri, produttore esecutivo Kids Factory e M° Sabrina Simoni, direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna.

giovedì 13 gennaio

ore 17.30 Sala della Musica – Salaborsa – II° piano

Il visibile e l’invisibile

Gli artisti sono attori di un palco sorretto da persone, professioni e ruoli.

Visita guidata di Sala della Musica condotta da Riccardo Negrelli, co-curatore del progetto.

giovedì 20 gennaio

ore 17.30 Sala della Musica – Salaborsa – II piano

L’artwork, finestra di mondi

L’arte espressa dalle copertine musicali offre nuove interpretazioni alle opere.

Visita guidata di Sala della Musica condotta da Riccardo Negrelli, co-curatore del progetto.

giovedì 27 gennaio

ore 17.30 Biblioteca Salaborsa – Sala conferenze – II piano

Lavori di suono

Lo studio accademico della musica elettronica, le possibilità concrete e le prospettive di sbocco professionale.

Interverranno

Francesco Giomi, compositore, professore di musica elettronica al Conservatorio di Bologna e Marco Biscarini, compositore e docente di musica applicata.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sarà richiesto il green pass