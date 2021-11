Il 3 dicembre è la Giornata internazionale sui Diritti delle persone con disabilità, fonte costante di ispirazione e sprone a considerare ogni persona ricoverata nella sua unicità e nella globalità dei suoi bisogni, perché già durante la degenza – forzatamente dedicata soprattutto alla salute e alla riabilitazione – si mettano in moto percorsi che promuovano il diritto allo studio, al lavoro, al tempo libero, al pieno sviluppo della personalità. Attorno a questa ricorrenza l’ospedale ha previsto e/o fatto coincidere delle iniziative.

La prima, che inizierà domani, 1° dicembre, riguarda una nuova modalità di sperimentazione del Supporto alla pari in Istituto: grazie alla collaborazione con l’Aus Montecatone e la Fondazione Montecatone Onlus diventano una ventina e oltre gli Esperti per Esperienza, cioè le persone con lesione midollare disponibili ad affiancarsi a quelle ricoverate per uno scambio alla pari rispetto alla condizione di disabilità ed alle strategie per una Vita Indipendente.

Il 4 dicembre invece, insieme all’associazione Perledonne, è stato organizzato a Imola un incontro pubblico con Cristina Pesci, medico specialista in sessuologia con esperienza personale nel campo della disabilità. Il focus dell’incontro è un approfondimento della condizione delle donne con disabilità e delle possibili forme di violenza a cui sono soggette.

Il 6 dicembre, infine, lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi dal titolo Del Mio Meglio con Montecatone nel Cuore organizzato dalla Fondazione Montecatone Onlus per sostenere le iniziative dell’ospedale di Montecatone (maggiori informazioni sul sito dell’Istituto e/o della Fondazione).

La Giornata internazionale sui Diritti delle persone con disabilità è celebrata in tutto il mondo; si propone, in particolare, di porre in evidenza i contenuti della “Convenzione Internazionale sui diritti della persona con disabilità”, firmata a New York 15 anni fa e ratificata con legge italiana nel marzo 2009.