La refurtiva (costituita da cesti natalizi, deodoranti per ambiente, confezioni sacchetti per congelare alimenti, balsamo per capelli e dentifrici, del valore di circa 300 euro) è stata recuperata e restituita al supermercato. E’ accaduto nella serata di ieri quando i tre, in via Chinnici di Rubiera nei pressi del magazzino del supermercato Conad, venivano notati da una pattuglia della stazione di Rubiera impegnata in un servizio di controllo del territorio mentre caricavano sull’autovettura Opel Meriva di proprietà della 29enne di Cadelbosco Sopra alcuni scatoloni, poi risultati asportati dall’esterno del magazzino dove era stata stoccata. Quindi l’intervento dei carabinieri che bloccavano i tre recuperando e restituendo la refurtiva, con i tre ladruncoli che, condotti in caserma, venivano denunciato alla Procura reggiana per furto.