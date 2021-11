Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino ma con nuvolosità in aumento sul settore appenninico; nel pomeriggio deboli precipitazioni sui rilievi, in estensione nella notte alla pianura centro-orientale. Temperature minime attorno a 1 grado nei principali centri urbani, qualche grado in meno nelle aree di pianura e tra 3 e 7 gradi sulla costa; massime in diminuzione sul settore occidentale e in aumento sulla costa, comprese tra 8 e 13 gradi. Venti deboli variabili in pianura; deboli sud-occidentali ma con rinforzi di moderata e forte intensità sui rilievi. Mare poco mosso ma con moto ondoso in aumento al largo a partire dalle ore pomeridiane.

(Arpae)