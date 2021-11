Aspireranno l’acqua in caso di alluvione. L’acquisto grazie a stanziamenti regionali e comunali. “Riconosciuta l’importanza strategica del nostro territorio durante l’emergenza Secchia”. Il Comune di Campogalliano ha ottenuto un finanziamento di 10 mila euro dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile candidando un progetto di potenziamento degli strumenti da utilizzare prevalentemente in caso di fenomeni alluvionali.

“Si tratta di un contributo importante – dichiara la sindaca Paola Guerzoni – che sottende il pieno riconoscimento dell’importanza strategica del nostro territorio nei confronti di tutta la provincia, soprattutto in condizioni emergenziali riguardanti le esondazioni del fiume Secchia”.

Le dotazioni in arrivo includono un carrello omologato di pronto intervento completo di motopompe, torre faro, generatore e accessori di aspirazione da utilizzare prevalentemente durante le alluvioni. Il costo complessivo della spesa ammonta a 13 mila euro, di cui 10 mila finanziati dalla Regione e i restanti tre mila dal Comune.

Gli strumenti verranno affidati al Gruppo di volontari comunali di Protezione Civile, costituito tramite delibera comunale nel giugno 2010. Oltre a far parte del coordinamento e della gestione delle criticità riguardanti i reiterati eventi di esondazione, il Gruppo ha avuto un ruolo decisivo durante l’emergenza Covid, collaborando con la Caritas per il servizio di consegna spesa e ritiro rifiuti dei cittadini positivi al virus e gestendo l’accoglienza nei centri vaccinali locali. Inoltre i volontari sono impegnati in ordinarie attività informative e di prevenzione rivolte agli studenti e alla cittadinanza.

Per informazioni relative al reclutamento di nuovi operatori occorre chiamare al numero comunale dedicato 3664116715.