Domenica 5 dicembre torna a San Felice sul Panaro il Mercatino delle Antiche Meraviglie che si svolge in via Mazzini, da mattina al tardo pomeriggio, ogni prima domenica del mese. La manifestazione si affianca a quelle già organizzate in vista del Natale dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune, per animare il paese.



