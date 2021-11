In attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica allargato, negli scorsi giorni sono stati avviati servizi interforze nelle principali aree di aggregazione giovanile di Carpi.

Sabato mattina, i pattugliamenti e presidi del territorio hanno riguardato il centro cittadino, oltre che via Peruzzi, in concomitanza con l’ingresso e l’uscita degli studenti dal plesso scolastico.

Il piano di prevenzione avviato anche d’intesa con la dirigenza scolastica, non ha fatto registrare presenze estranee, né criticità. A seguire i servizi sono stati estesi alla stazione dove transitano numerosi studenti e lavoratori pendolari.

Il dispositivo coordinato dal Commissariato di Carpi ha visto l’impego delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, della Guardia di Finanza con unità cinofila antidroga e della Polizia Locale.

Analoghi servizi di prevenzione saranno reiterati nei prossimi giorni.

Proseguono invece le indagini della Polizia Giudiziaria del Commissariato sull’aggressione avvenuta la sera del 26 novembre scorso.