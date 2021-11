La scorsa notte i Carabinieri della stazione di Novellara, allertati dalla sala operativa del 118, sono intervenuti in via Cesis a Osteriola di Rio Saliceto dove, poco dopo le 23:00, una Toyota Yaris condotta da un giovane 28enne, per cause al vaglio, è fuoriuscita dalla sede stradale. Il conducente, soccorso dai sanitari, è stato trasportato in ospedale a Reggio Emilia e ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva.



