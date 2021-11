Si svolgerà mercoledì prossimo, 1 dicembre a partire dalle ore 21 in biblioteca “Cionini”, il secondo appuntamento della rassegna “La sottile linea gialla” dedicata a lettori appassionati del genere crime e thriller.

L’autore Daniele Bresciani presenterà il suo thriller “Anime trasparenti” (Garzanti, 2020)

L’ingresso è libero e gratuito, previa esibizione del green pass. È consigliata la prenotazione via email o telefono: biblioteca@comune.sassuolo.mo.it / 0536-880813

Anime trasparenti: L’ispettore Miranda sa che le regole sono fatte per essere infrante. Per questo, quando gli viene chiesto di archiviare tre casi senza avviare alcuna indagine, non ci sta. Sembrano tanto diversi l’uno dall’altro quanto possono esserlo l’investimento di una donna incensurata, il ritrovamento del cadavere di una prostituta e l’omicidio di un delinquente da quattro soldi. Ma Miranda ha imparato con l’esperienza che, in ogni cosa, esistono legami invisibili.

Daniele Bresciani, giornalista, dal 1988 ha lavorato per quotidiani e settimanali tra i quali La Gazzetta dello Sport, Grazia e Vanity Fair di cui è stati vicedirettore fino al 2012. In passato ha scritto per testate straniere come The Guardian e The Sunday Times Magazine. Attualmente lavora nella Direzione Comunicazione della Ferrari a Maranello. Con Garzanti ha pubblicato Nessuna notizia dello scrittore scomparso (2017) e Anime trasparenti (2020)