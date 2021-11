Grazie ad un accordo con Corecom, Lepida e Regione Emilia-Romagna, il tour nazionale “on the road” di tivùsat farà tappa anche in Appennino per promuovere la Tv digitale terrestre via satellite in vista dello switch off e della nuova Tv digitale.

C’è anche Castelnovo Monti tra i Comuni selezionati per estendere la campagna promozionale di tivùsat (www.tivusat.tv) anche nelle zone appenniniche e – grazie all’impegno di Corecom, Regione Emilia-Romagna e Lepida – portare il tour nazionale organizzato da tivùsat nelle principali città italiane.

Cominciato il 30 settembre, il caravan tour di tivùsat ha già toccato molte città di tutte le Regioni italiane e si avvia verso la conclusione: il caravan attrezzato di tivùsat farà tappa in piazza Gramsci a Castelnovo Monti il 3 e 4 dicembre.

Dalle ore 10 alle 18 sarà disponibile il caravan di tivùsat.

L’obiettivo delle istituzioni coinvolte, in questo periodo di cambiamento per tutta la Tv digitale, è quello di far conoscere la piattaforma tivùsat ai residenti in alcune zone dell’Appennino, alle prese talvolta con un segnale televisivo terrestre non ottimale a causa della complessa conformazione del territorio. In un’ottica di servizio ai cittadini, e grazie ad accordi specifici, è stato inoltre possibile inserire nella piattaforma di tivùsat, accanto a tutta l’offerta digitale terrestre in alta definizione, anche il segnale del Tg Regionale.