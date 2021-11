Si comunica alla cittadinanza che è già possibile presentare domanda per ottenere i contributi appena stanziati dall’ente comunale al fine di sostenere le attività economiche fioranesi maggiormente colpite dal perdurare dell’emergenza sanitaria. La somma messa a disposizione dal Comune è superiore a 80 mila euro.

Possono accedere ai contributi tutti gli operatori economici costituiti in forma di impresa, di qualsiasi tipo, che esercitano attività commerciale o agricola in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Tra questi requisiti, figura: a) la data di avvio dell’attività: entro il 31.08.2020 (e attivo alla data di presentazione della domanda); b) avere un’unità operativa nel Comune di Fiorano Modenese; c) avere un volume di affari maggiore a 12 mila euro, fino a un massimo di 30 milioni di euro su base annua nel 2020 (ovvero, qualora nel 2020 sia inferiore ai 12 mila euro, si considera la base annua nel 2019); d) contare un numero di addetti inferiore o uguale a 50 unità; e) avere subito un danno nel periodo 1°gennaio – 30 aprile 2021, a causa del Covid, rappresentato da un calo di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, salvo determinati casi esposti nel bando.

Al termine della raccolta delle domande e dell’istruttoria verrà stilata una graduatoria. È previsto un contributo che va da un minimo di 1.000 a un massimo 4.000 euro. Il contributo andrà riproporzionato in riduzione nel caso di un elevato numero di domande giunte al Comune, e sarà erogato proporzionalmente al punteggio assegnato.

Tra i vari prerequisiti per ottenere il sostegno figura il non essere beneficiari di altri contributi pubblici, totali o parziali, per le medesime causali e in relazione al medesimo periodo di riferimento (a meno che non sia espressamente previsto il cumulo). Le domande, compilate attraverso il modello presente sul sito, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13 dicembre 2021, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata: comunefiorano@cert.fiorano.it. I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell’istruttoria.

Per qualsiasi informazione in merito, è possibile contattare il Servizio Commercio ed Eventi del Comune di Fiorano Modenese al numero 0536/833-270-272-283 oppure tramite l’indirizzo mail aproduttive@fiorano.it.