I carabinieri della stazione di Quattro Castella, a conclusione degli accertamenti scaturiti a seguito dell’incidente stradale con feriti verificatosi la sera del 27 novembre scorso in via Prati Vecchi di Cavriago, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 43enne crotonese abitante a Bibbiano in quanto ritenuto responsabile di fuga da incidente con feriti e omissione di soccorso.

Secondo la ricostruzione investigativa operata dai carabinieri della stazione di Quattro Castella, intervenuti per rilevare l’incidente stradale, il 43enne crotonese alla guida di un furgone Citroen Berlingo di proprietà di un suo amico, mentre percorreva via Prati Vecchi del comune di Cavriago invadeva la corsia opposta della carreggiata, scontrandosi frontalmente con un autovettura Audi Q5 condotta da un 64enne reggiano che riportava ferite giudicate guaribili in gg. 3. Ferita anche la moglie 57enne che ha riportato una prognosi di tre giorni mentre rimaneva illesa altra persona, un 62enne di Cavriago che si trovava a bordo dell’Audi. Dopo l’incidente il 43enne crotonese tentava invano di riavviare il motore del veicolo per poi non riuscendovi darsi alla fuga a piedi nei campi, facendo perdere le sue tracce. E’ riuscito a fuggire ma non ad assicurarsi l’impunità in quanto i carabinieri Quattro Castella attraverso le indagini condotte riuscivano a identificarlo acquisendo a suo carico incontrovertibili elementi di responsabilità alla base della sua denuncia.