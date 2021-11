La struttura privata inaugura i nuovi spazi presso il Centro Servizi della Salute di Pian del Voglio.

29 novembre 2021 – Nella sanità dell’Appennino bolognese si aggiunge un tassello importante: è stato avviato, infatti, a Pian del Voglio, località del comune di San Benedetto Val di Sambro, un nuovo punto prelievi che si unisce ad altri servizi già presenti – come la farmacia, gli ambulatori professionali e il 118 – nel Centro Servizi per la salute. Una struttura gestita da un privato, la Synlab, che affianca e non sostituisce la sanità pubblica anzi la arricchisce. Il punto prelievi nasce per rispondere alle esigenze del territorio, permettendo ai cittadini di trovare in un unico Poliambulatorio una gamma completa di servizi medici e sanitari con un accesso rapido ed efficiente.

Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro, nell’esprimere soddisfazione per la nuova apertura, ha dichiarato: “questa nuova attività dà vita ad un vero e proprio Centro Servizi per la Salute a Pian del Voglio ed un altro risultato che ripaga dell’impegno che quotidianamente mettiamo nel nostro lavoro per garantire servizi di qualità ai nostri cittadini, allo scopo di portare sempre più servizi vicini al territorio tenendo conto di esigenze e peculiarità locali. Ringrazio Synlab perché la ritengo una presenza imprenditoriale e sanitaria importante. Mai come in quest’ultimo anno abbiamo compreso come la salute sia un ben prezioso, da non dare mai per scontato. Un presidio sanitario nel territorio è un aiuto prezioso, in quanto fornisce la possibilità di sottoporsi a indagini diagnostiche, visite mediche e analisi, come in questa struttura inaugurata oggi. L’apertura di questo punto prelievi a Pian del Voglio, per la quale è stata necessaria la ristrutturazione dei locali per gli adeguamenti normativi richiesti dalle disposizioni regolamentari vigenti, garantisce servizi di qualità affiancandosi al punto prelievi già esistente a San Benedetto Val di Sambro, in modo da dare un’ampia offerta distribuita su un territorio molto vasto e suddiviso in numerose frazioni”.

Propedeutici all’apertura del punto prelievi sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione degli ambulatori, che hanno riguardato principalmente la suddivisione fisica degli spazi destinati a quelli della medicina di base da quelli destinati ad altre attività professionali, allo scopo di garantire un servizio sanitario sempre più d’eccellenza e all’avanguardia.

Nel Centro sarà possibile eseguire diversi tipi di esami dalle analisi del sangue, ai tamponi molecolari, dai test sierologici anticorpi Covid-19, ai pacchetti preventivi personalizzati e molto altro. Il servizio è erogato in modalità privata e sarà offerto dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 – 09.30. È possibile effettuare la prenotazione online dei prelievi su locate.synlab.it oppure scaricando l’APP MySynlab. Per usufruire delle prestazioni sanitarie non serve la ricetta medica, basterà prenotarsi anche on-line, ed i referti potranno essere ritirati dal vivo o scaricati via web.

Punto Prelievi SYNLAB si trova a Pian del Voglio in Via Lagarete n. 6, Tel. 0546634836 – Email info.med@synlab.it Orario prelievi: Il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle 07:30 alle 09:30