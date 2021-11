Sereno o poco nuvoloso sul settore centro-occidentale, nuvolosità variabile su quello orientale con addensamenti temporaneamente più consistenti associati brevi rovesci, nevosi fino a quote attorno 700/800 metri. Ampi rasserenamenti durante la notte. Temperature in generale marcata flessione, con minime prossime a zero gradi nei centri urbani, di qualche grado sotto zero nelle zone extra-urbane con gelate e tra 1 e 3 gradi lungo la fascia costiera. Le massime oscilleranno tra i 5/6 gradi delle zone di pianure emiliane e i 7/8 gradi della fascia costiera. Venti in prevalenza deboli occidentali in pianura e moderati settentrionali sui rilievi; nelle ore centrali della giornata sulla costa tenderanno a temporaneamente a rinforzare divenendo moderati o forti da da nord-est. Mare mosso, temporaneamente molto mosso nel pomeriggio.

(Arpae)