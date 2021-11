Nella serata del debutto in panchina di coach Spaggiari, la formazione biancoblu sbanca Correggio, infliggendo la prima sconfitta in stagione alla capolista: due punti d’oro, che valgono peraltro la prima vittoria esterna della stagione. Il match si decide all’inizio del terzo quarto, con un break di 10-3 che porta gli ospiti al comando: guidata da Caiti e Levinskis, due dei quattro in doppia cifra, Scandiano non molla e porta a casa la vittoria.

PALLACANESTRO CORREGGIO-EMIL GAS SCANDIANO 62-69

PALLACANESTRO CORREGGIO: Messori 8, Sabbadini, Riccò 9, Sutera, Campedelli, Branchini 2, Guardasoni L. 4, Canov 2, Guardasoni M. 7, Vivarelli 8, Lavacchielli 16, Frilli 6. All. Stachezzini.

PALLACANESTRO SCANDIANO: Astolfi 9, Belli 10, Caiti 15, Corradini ne, Di Micco ne, Fontanili 9, Levinskis 14, Galvan, Morgotti, Taddei 2, Zamparelli 10. All. Spaggiari.

Arbitri: Pongiluppi e Squadrito di Modena.

Note: parziali 21-23, 29-33, 39-48.