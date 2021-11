Con un crescendo rossiniano, la Bmr Basket 2000 si impone a Castel San Pietro contro l’Olimpia, proseguendo nella propria marcia. Non un inizio facile, quello della squadra di Diacci, che chiude sotto di 9 lunghezze il primo quarto, travolta dalle triple di un immarcabile Masrè: col passare dei minuti, tuttavia, i biancorossoblu trovano sempre maggior confidenza, soprattutto a livello difensivo, e impattano a quota 33 poco prima dell’intervallo, per poi allungare con decisione ad inizio ripresa. Sugli scudi Longoni, autore di 19 punti e 8 rimbalzi; in doppia cifra anche Magini, Sprude e Pini. Nel prossimo turno la Bmr ospiterà l’LG Competition Castelnovo Monti.

OLIMPIA CASTELLO 2010-BMR BASKET 2000 58-70

OLIMPIA CASTEL SAN PIETRO: Masrè 21, Tomesani 2, Sabattani, Govi 5, Papotti 11, Salsini 7, Biasco 4, Bisi, Musolesi, Costantini 3, Locci 5, Pieri. All. Serio.

BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Sprude 11, Longagnani 7, Dias, Longoni 19, Magini 10, Fontanelli ne, Paparella ne, Pini 11,Germani 2, Magni 6, Coslovi 4. All. Diacci.

Arbitri: Gusmeroli di Bologna e Forconi di Ravenna.

Note: parziali 20-11, 33-33, 43-52.