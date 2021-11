I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel pomeriggio di venerdì, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto due uomini – un 23enne e un 27enne.

I due, stante il loro fare sospetto, sono stati controllati a Modena, via delle Costellazioni e, sottoposti a perquisizione personale sono stati trovati in possesso di quasi un grammo di hashish, di 9 grammi di cocaina, nonché di 4.420,00€ in contanti e del materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente.

Ieri, in sede di direttissima, l’Autorità ha convalidato l’arresto disponendo, per entrambi, l’obbligo di presentazione alla P.G. due volte alla settimana.