Prosegue la rassegna “Il Colore dei Passaporti”, ciclo di incontri su volontariato, cooperazione internazionale e multiculturalismo, promossa dal Centro servizi volontariato Terre Estensi e dal Comune di Modena insieme al Tavolo delle associazioni di cooperazione e solidarietà internazionale.

La rassegna prosegue martedì 30 novembre ore 20.30 presso la parrocchia di Gesù Redentore a Modena (via Leonardo da Vinci 270) con l’appuntamento “Salvare loro per salvare anche noi. Il diritto e dovere di soccorrere in mare” con Cecilia Strada, responsabile comunicazione di ResQ People Saving People e Luciano Scalettari, giornalista, presidente di ResQ – People Saving People. Coordina la giornalista Laura Solieri. Apertura dalle ore 20 per controllo Green Pass obbligatorio.