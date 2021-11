Nuvolosità irregolare al mattino con ampie schiarite, associata a possibili piovaschi sparsi più probabili sui rilievi. A partire dalle ore pomeridiane progressivo rasserenamento su tutto il territorio regionale. Deboli nevicate sull’appennino centro-occidentale in mattinata, quota neve attorno a 800-1000 metri. Temperature minime in sensibile diminuzione, comprese tra 2 gradi sulla pianura occidentale e 5/6 gradi sulla fascia costiera; localmente nelle aree di aperta campagna le minime saranno anche inferiori. Massime in diminuzione tra 8 e 11 gradi. Venti diretti dai quadranti occidentali, moderati sui rilievi e sul mare; in attenuazione dal pomeriggio. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo ma con moto ondoso in attenuazione.



