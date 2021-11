La vaccinazione Antinfluenzale effettuata al Bocciodromo dai Medici di Base termina oggi sabato 27 novembre (ultimo giorno): in accordo con i medici è stato deciso di non utilizzare la struttura nella settimana del 29 novembre – 4 dicembre per esaurimento delle prenotazioni.

I medici stanno provvedendo a contattare i cittadini che si erano nel frattempo prenotati per la prossima settimana: nel caso non si sia ricevuta la telefonata e la prenotazione è dal 29/11 al 4/12, si deve chiamare direttamente l’ambulatorio del proprio medico.