Trasferta domenicale in provincia di Bologna per una Bmr Basket 2000 reduce da 3 vittorie consecutive. La formazione di coach Diacci viaggia alla volta di Castel San Pietro, dove alle 18 è ospite dei padroni di casa dell’Olimpia Castello, con la ferma intenzione di proseguire nella striscia positiva e mantenersi in vetta ad una classifica che ha come tratto distintivo l’estremo equilibrio: al vertice, infatti, ci sono 5 squadre appaiate e altre 2 (Castelnovo e Forlimpopoli) inseguono a 2 sole lunghezze. In un torneo dove i valori in gioco devono ancora esprimersi appieno, ogni sfida deve essere dunque giocata come se fosse una finale.

L’Olimpia Castello è reduce dallo stop in volata con Forlimpopoli e occupa la penultima posizione con 2 successi all’attivo: il quintetto di coach Serio vanta diversi atleti d’esperienza, tra cui il 38enne lungo Musolesi (9,0 punti di media), che sotto le plance fa coppia col 31enne Govi (9,1), mentre tra gli esterni sono l’ex Castelfranco Tomesani (11,4) e Papotti (10,7) a fungere da principali opzioni offensive.