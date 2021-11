Ifoa si unisce a familiari e amici al cordoglio per la scomparsa del Presidente di Lorenzo

Giberti, per tutti Loris. Le parole del Direttore Generale, Umberto Lonardoni:

“Nella semplicità del mio cuore, lietamente Ti ho dato tutto”

dalla Liturgia Ambrosiana.

Ci sono persone che diventano parte di noi e a cui non possiamo non voler bene. Persino sul lavoro può capitare e quindi al di fuori delle relazioni parentali o amicali, dove in qualche modo sembra più facile.

Sono persone che non hai scelto, te le trovi al fianco, eppure riescono a diventare compagni veri della tua vita.

Per noi in IFOA, è stato così. Loris è diventato Presidente di IFOA nel giugno del 2012, un ruolo importante e di responsabilità, eppure quello che è stato evidente fin da subito è che Loris non voleva solamente adempiere ad un compito formale ma voleva esserci compagno. Voleva essere uno di noi.

E lo è stato davvero perché, come solo lui sapeva fare si è appassionato ad IFOA, alle persone che ci lavorano, ai ragazzi che la frequentano, ai progetti che facciamo. Insomma a noi.

Perché Loris era così, in ogni cosa della sua vita (chi ha avuto la fortuna di conoscerlo lo potrà raccontare): voleva conoscere, capire, giudicare, discutere, costruire, fare viaggi, mangiare, leggere, scherzare e tante altre cose che non faceva per calcolo ma con la gratuità dell’innamorato.

Insomma voleva vivere. Ma non vivere inutilmente. Vivere amando appassionatamente la realtà e le persone e per lui l’orizzonte di questa passione era infinito, non aveva limite.

Non era tiepido, sì, a volte era di parte, brusco e diretto, ma quanto abbiamo goduto di questo suo essere così profondamente uomo fino in fondo.

Ora Loris ci ha lasciato, e avvertiamo fino in fondo il dolore lacerante di questo distacco, ma al contempo non possiamo che essere grati di questa compagnia inaspettata che ci ha fatto in tutti questi anni.

Grazie di tutto Presidente Loris.

Gli amici di IFOA