Domani pomeriggio, a partire dalle ore 17, Sassuolo illuminerà con le luci natalizie il proprio centro storico.

In attesa dell’8 dicembre quando, come da tradizione, avverrà la cerimonia d’accensione dell’albero e delle luminarie di piazza Garibaldi contemporaneamente alle luminarie di tutta la città, domani, sabato 27 novembre, il centro cittadino anticipa con uno spettacolo di artisti di strada che si muoveranno per le vie e le piazze cittadine fino alle 17 quando, in contemporanea, sarà accesa l’illuminazione natalizia con la sola esclusione di piazza Garibaldi.