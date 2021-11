Francesca Mannocchi, giornalista e documentarista italiana, sarà alla Biblioteca Manic di Maranello mercoledì 1 dicembre alle ore 21 per un incontro sul tema “Il Mediterraneo degli incroci”. Una serata per approfondire il tema delle migrazioni, dei conflitti, dei diritti.

Francesca Mannocchi scrive per «L’Espresso» e collabora da anni con testate nazionali e internazionali e con diverse televisioni. Si occupa principalmente di migrazioni, guerra e Medio Oriente e ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto e Afghanistan. Ha vinto vari premi giornalistici tra cui il Premio Ischia, il Premio Giustolisi e il Premiolino 2016. Ha diretto con il fotografo Alessio Romenzi il documentario “Isis, Tomorrow” presentato alla 75a Mostra internazionale del Cinema di Venezia. L’incontro rientra nel progetto Vista sull’Europa realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna e proposto in partnership dalle amministrazioni comunali di Formigine (capofila), Fiorano Modenese, Maranello e Prignano s/S in collaborazione con l’Associazione Babelia & C. Ingresso gratuito con Green Pass.