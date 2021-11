Domenica 28 novembre, alle 21:00 presso il Teatro De André di Casalgrande, Laura Mars Quartet presenta “Swing – un viaggio tra l’Italia e l’America”.

In equilibrio sulla musica. Camminando sul sottile filo che lega le sette note. In modo scanzonato e gioioso.

Lo spettacolo «Swing – un viaggio tra l’Italia e l’America», ideato da Laura Rebuttini per la prima volta nel 2014, è un percorso davvero speciale. Perché ci sono dentro ingredienti pieni di odori, sapori ed emozioni. C’è una musica che arriva da lontano e che va a pescare nel jazz/swing degli anni ‘20 – ’30 americani. Ci sono le splendide contaminazioni dell’arrivo dello swing in Italia del pre (anni ’30) e del primo dopo guerra (anni ’40 –’50), quando diventò la musica “da ballo” capace di conquistare il vecchio continente.

E c’è la proiezione di tutto ciò in un ambito attuale e moderno, calandola in quella che è la nostra realtà, culturale e ambientale. Uno spettacolo pieno di sorrisi. Un piccolo inno alla vita. Che guarda oltre. Perché lo swing è sempre stato il genere musicale di transito dai periodi difficili, verso una sorta di medicamento per guardare al futuro con ottimismo.

In tutto questo il «viaggio tra l’Italia e l’America» omaggia alcuni tra i più grandi musicisti ed autori americani come

Duke Ellington e George Gershwin facendoli “duettare virtualmente” con importantissimi interpreti, autori e compositori italiani come Natalino Otto e Gorni Kramer, che hanno portato per primi in Italia il jazz e lo swing.

Ingresso unico 12 euro – E’ possibile prenotare scrivendo a info@teatrodeandre.it

oppure chiamando in orario di segreteria allo 0522/1880040