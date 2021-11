Sogno e son Desto continua. E continua così il meraviglioso viaggio di Massimo Ranieri insieme al suo pubblico. L’appuntamento è per domenica 28 novembre (alle 21:00) al Teatro EuropAuditorium di Bologna.

Una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita. Dopo più di 500 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore.

In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta Ranieri sarà ancor più se stesso. In scena ci sarà un Massimo al 100% che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso. Tra i tanti brani dello spettacolo ci sarà anche il suo ultimo successo “Mia ragione “ tratto dall’album “Qui e adesso” arrangiato da Gino Vannelli.

PREZZI BIGLIETTI: Platea € 54,00 – Balconata € 40,00

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00. (E-mail: info@teatroeuropa.it – Tel: 051.372540).