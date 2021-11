ROMA (ITALPRESS) – “Vertigine”, ultimo singolo di Elodie uscito il 24 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio, dopo aver guidato la classifica radiofonica per due settimane consecutive a ottobre, torna ora a dominarla posizionandosi in testa.

Prodotta da DRD e scritto da Elisa Toffoli, Davide Petrella e Dario Faini, “Vertigine” è il quinto brano consecutivo dopo “Pensare male” in collaborazione con i The Kolors (disco di platino), “Margarita” (triplo disco di platino), “Guaranà” (doppio disco di platino) e “Andromeda” (disco di platino), a raggiungere tale traguardo nella classifica airplay italiana.

