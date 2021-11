I luoghi della violenza sulle donne in mostra a Castelnuovo. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Sala delle Mura di via della Conciliazione ospita la mostra fotografica “T’amo da morire” di Antonella Monzoni.

Il progetto fotografico di Antonella Monzoni – autrice di livello internazionale, pluripremiata per le sue opere e i suoi reportage dallo stile profondamente umanista – interpreta la complessa dinamica della violenza domestica sulle donne. In esposizione fotografie che ritraggono gli ambienti teatro della violenza di genere, opere che narrano storie di donne maltrattate, discriminate e uccise proprio in quanto donne. A partire dalle testimonianze delle donne stesse, Monzoni riproduce cucine, salotti, camere da letto, che si trasformano in prigioni e talvolta in anticamere di morte.

“T’amo da morire” resterà allestita fino al 5 dicembre e rispetterà i seguenti orari d’apertura: sabato e domenica 10-12.30 e 15.30-18.30.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione col Circolo Caos.