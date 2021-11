Sarà la scrittrice Michela Murgia a chiudere il programma di iniziative contro la violenza sulle donne a Formigine, sabato 27 novembre alle 17 presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25).

Michela Murgia presenterà il libro, edito quest’anno da Einaudi, “Stai zitta”: una denuncia del maschilismo insito nel linguaggio di tutti i giorni. Questo libro è uno strumento che evidenzia il legame mortificante che esiste tra le ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo. Ha un’ambizione: che tra dieci anni una ragazza o un ragazzo, trovandolo su una bancarella, possa pensare sorridendo che per fortuna queste frasi non le dice piú nessuno!

Michela Murgia è scrittrice e conduttrice di successo. Nel 2009 ha pubblicato, sempre per Einaudi, “Accabadora”: romanzo ambientato nella “sua” Sardegna, con cui vince numerosi premi, tra cui il Premio Campiello nel 2010.

L’evento è gratuito, con prenotazione consigliata sul sito Eventbrite.

Quest’oggi, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, come ulteriore azione contro la discriminazione nei confronti delle donne, la Giunta comunale aderirà al “Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere”, promosso da ANCI.