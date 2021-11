La Polizia di Stato di Reggio Emilia, in occasione della ricorrenza del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha organizzato alcuni incontri rivolti alla cittadinanza e in particolar modo alle donne e agli studenti.

Durante la mattinata, in piazza Prampolini, sarà presente un gazebo con la presenza di funzionari e agenti di polizia, specializzati nel contrasto alla violenza di genere e operatori del CIPM, un centro attivo nel recupero dei soggetti maltrattanti, disponibili a fornire informazioni ai passanti sul fenomeno.

Verranno distribuiti, tra l’altro, opuscoli e la edizione 2021 della brochure “Questo non è amore”, realizzata anche quest’anno dal dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine nell’ambito della omonima campagna permanente della Polizia di Stato.

La brochure in argomento contiene anche la presentazione di un progetto sperimentale della questura di Reggio Emilia in tema di trattamento degli offenders.

Alle ore 10:00, peraltro, sarà tenuta dagli operatori di polizia una “lezione all’aperto” rivolta a 2 classi del liceo “Matilde di Canossa”, alla presenza di alcuni insegnanti per una successiva divulgazione “a cascata” nelle altre classi dell’istituto.

Iniziativa analoga si è tenuta a cura di personale della divisione anticrimine della questura e della Polizia Stradale nella giornata di ieri presso l’istituto di istruzione superiore “Bertrand Russell” di Guastalla.

Nel pomeriggio l’iniziativa si sposterà presso il centro commerciale “I Petali”, dalle ore 16:30 alle 19:00.