Durante l’ultimo controllo di routine al mercato settimanale del sabato in piazza Ravera a Formigine, sono state elevate da parte degli agenti di Polizia locale quattro sanzioni amministrative contro il regolamento mercatale: due riguardano la violazione del divieto di vendita di abiti usati, spacciati per nuovi; un’altra è di carattere igienico mentre l’ultima riguarda l’occupazione abusiva del posteggio. Ammontano a circa 160, dall’inizio dell’anno a oggi, i controlli di Polizia commerciale effettuati dagli agenti formiginesi.

“Attraverso il costante controllo da parte della Polizia locale – afferma l’assessore alle Attività produttive Corrado Bizzini – teniamo alta la qualità del nostro mercato e dei nostri esercizi commerciali, tutelando i consumatori. Per quanto riguarda gli operatori del settore del commercio su area pubblica, in particolare, in collaborazione con le Associazioni di categoria abbiamo realizzato e distribuito una guida utile per supportarli nella comprensione delle normative e dei regolamenti che riguardano questo ambito”.