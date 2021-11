Infortunio sul lavoro questa mattina alle 9.30 a Carpi, dove un uomo di 48 anni, addetto al montaggio di una gru, si è infortunato ad alcuni metri di altezza presso un cantiere di via Lago Calamone. I Vigili del Fuoco sono intervenuti permettendo ai sanitari del 118 di raggiungere l’infortunato, affinché venisse stabilizzato per effettuarne il recupero. Il malcapitato è stato trasportato al Maggiore di Parma in codice di massima gravità. Sul posto anche la Medicina del Lavoro e le forze dell’ordine.



