Incendio del tetto di una abitazione a due piani in via Valli a Rubiera questa sera intorno alle 18. Il rogo è stato circoscritto a circa 50 mq di tetto che hanno comunque riportato danni tali da rendere l’edificio non fruibile per i tre occupanti. Sul posto sono intervenute varie squadre dei Vigili del fuoco.



