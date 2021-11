In seguito all’esito positivo alla domanda di contributo a sostegno di progetti di promozione culturale della Regione Emilia-Romagna (art. 5, L.R. 37/94 e succ. mod. dell’anno 2021), al benestare delle Amministrazioni Comunali di Carpi, Correggio, Bagnolo in Piano, Rio Saliceto e all’adesione degli istituti scolastici del territorio, informano della realizzazione di una nuova iniziativa a sfondo locale, che coinvolge in modo trasversale quattro diverse realtà territoriali.

La manifestazione, innovativa nel suo genere, è intitolata HISTORIA CODE e coltiva

l’ambizione di valorizzare la storia, le tradizioni dell’Emilia-Romagna, promuovendo

giovani talenti emergenti del territorio, attraverso espressioni artistiche

contemporanee.

Le intenzioni dell’Associazione sono quelle di rigenerare in modo creativo la curiosità

del pubblico, in un’esperienza allo stesso tempo multimediale e dal vivo, dando

l’opportunità allo spettatore di fare un viaggio attraverso il tempo.

Le iniziative culturali della manifestazione sono totalmente gratuite e consistono in:

Historia Code, uno spettacolo teatrale che si avvale dell’utilizzo di visori “Oculus

3D”. Il pubblico avrà centinaia di secoli a portata di sguardo, attraverso un’esperienza

immersiva e digitale, dai connotati reali e fisici.

TRAMA: Un eccentrico Professore di Storia ha elaborato un curioso dispositivo che

consente alle persone di viaggiare attraverso lo spazio-tempo. Un gruppetto di

quattro studenti riesce a impossessarsene e intraprende un viaggio alla scoperta del

passato del territorio in cui vive. Lo spettacolo andrà in scena dal 24 Novembre 2021 al 6 Dicembre 2021, presso i teatri di Rio Saliceto e Bagnolo in Piano, con apposite sessioni mattutine per le scuole (sono disponibili gli ultimi posti riservati agli studenti in fascia d’età 9-18 anni) e aperto al pubblico. Informazioni e prenotazioni: info@historiacode.it

9-17 anni, riservata alle scuole del territorio della durata di massimo 1 ora. Si tratta

di un momento di confronto storico-territoriale, di progettazione di contenuti

teatrali-multimediali e artistici. Una lezione propedeutica ai temi affrontati durante lo

spettacolo teatrale. Sono disponibili le ultime date per gli istituti scolastici del

territorio. Per informazioni e prenotazioni: info@historiacode.it

mondo digitale, workshop scolastici e spettacoli teatrali-multimediali. Oltre a

valorizzare il patrimonio storico già esistente, l’iniziativa culturale prevede anche un

concorso che favorisca lo sviluppo di nuovi talenti emergenti attraverso espressioni

contemporanee. Un contest riservato agli aspiranti artisti tra i 14 e i 26 anni. Per

partecipare è necessario realizzare un elaborato grafico / pittorico / poetico /

fotografico / scultoreo / di qualsiasi materiale o forma artistica, dal chiaro valore

espositivo che abbia come soggetto un luogo storico di: Carpi / Correggio / Bagnolo

in Piano / Rio Saliceto, lasciando libera scelta all’artista.

Le opere devono essere consegnate entro e non oltre il 28-11-21.

In palio c’è una tavoletta grafica Wacom Intuos Pro S corredata da una Penna

Wacom Pro Pen per disegnare al computer, che il Direttore Artistico della

manifestazione assegnerà all’opera più meritevole, iconica e che identifichi

maggiormente la storia della comunità locale.

Le opere verranno mostrate al pubblico durante la mostra finale, nel mese di

dicembre 2021, presso la Sala Bianca di Palazzo Corso (a Carpi in Corso Manfredo

Fanti, 89). Il modulo d’iscrizione e le modalità di invio sono disponibili al seguente

link: http://www.historiacode.it/arts-code

Il distanziamento, la sanificazione e la suddivisione in gruppi ristretti e contingentati

sono garantiti durante tutto lo svolgimento della manifestazione.