“Due per due – Due autori per due libri” è la rassegna proposta dal Comune di Maranello dedicata agli autori locali. Primo appuntamento sabato 27 novembre alle ore 16.30 al Mabic con la presentazione del libro “Fragile come una roccia” di Stefania Romualdo (Europa Edizioni, 2021). L’incontro successivo sarà sabato 11 dicembre con la presentazione del libro “Andèr a vagg. Racconti e personaggi di Torre Maina” di Giulio Cesare Bertani (Edizioni Artestampa, 2020).



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013