Venerdì 26 novembre alle 18.30 alla Biblioteca Mabic è in programma “Ferite a morte”, reading con musica dal vivo proposto dall’Associazione Yawp Passioni in Movimento in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Un reading drammatizzato con accompagnamento musicale basato sui monologhi di “Ferite a morte” di Serena Dandini, per denunciare come i cosiddetti “delitti passionali” non siano altro che morti annunciate, sentenze eseguite sotto gli occhi di una società ancora incapace di riconoscere davvero come dietro a un “improvviso raptus di follia” ci siano violenze durate spesso una vita intera. Nel reading, a parlare sono le donne vittime di violenza: mogli, ex mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex fidanzate, tutte uccise da un uomo “vicino”: di casa, di scrivania, di letto, di cuore. Durante la serata sarà presentato anche il contest letterario “Women”. L’ingresso è consentito alle persone in possesso di certificazione verde (Green Pass).