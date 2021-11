Si apre questo weekend la stagione natalizia formiginese, che riporterà sul territorio alcune delle iniziative più attese e amate dalla cittadinanza. Per l’occasione il centro storico si vestirà a festa, con l’accensione delle luminarie del Castello e l’installazione in piazza del maestoso abete rosso proveniente dal Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese (Parco del Frignano), ricavato nell’ambito di un intervento di miglioramento forestale svolto dalla Coop. Acque Chiare di Sant’Anna Pelago.

Come da tradizione, ad inaugurare il calendario di eventi nelle festività natalizie sarà il mercatino dell’artigianato “Mercanti al Castello”, a cura di “A spasso tra le rose”, che quest’anno abbandonerà la location del Castello in favore di una speciale edizione all’aperto, nel rispetto della normativa vigente anti-Covid.

Saranno oltre 50 gli espositori – artigiani e creativi provenienti da tutta Italia – ospitati sabato 27 e domenica 28 dalle ore 10 alle 19 in piazza Calcagnini, in un allestimento dedicato alle eccellenze dell’handmade e a imperdibili specialità enogastronomiche.

Per i cittadini, un’occasione per pregustare l’atmosfera natalizia in attesa delle numerose iniziative promosse dal Comune, sostenendo allo stesso tempo l’artigianato locale e nazionale tramite l’acquisto di prodotti unici realizzati a mano.