Sabato 27 novembre, a partire dalle 9.15, torna il fondamentale appuntamento per i ragazzi di terza media chiamati ad iscriversi alle superiori con “La Provincia che orienta”, il Salone dell’orientamento che mette in vetrina le opportunità offerte da tutti i 21 istituti reggiani. Anche questa dodicesima edizione, così come lo scorso anno, avverrà inevitabilmente online per evitare gli assembramenti che, prima della pandemia, si registravano nella sede dell’Università di viale Allegri, dove nel 2019 si erano arrivate a superare le ottomila presenze.

Sempre due le due sessioni, mattutina e pomeridiana, che saranno trasmesse sabato in diretta sulla pagina Facebook (http://www.facebook.com/ProvinciadiRE) e sul sito Internet (www.provincia.re.it/provinciaorienta) della Provincia di Reggio Emilia. Si inizierà alle 9.15 con i saluti del presidente della Provincia Giorgio Zanni e del dirigente dell’Ufficio scolastico XI ambito di Reggio Emilia (l’ex Provveditorato agli studi) Paolo Bernardi e la presentazione delle prime undici scuole fino alle 12.30; alle 14.45 si ricomincerà con l’introduzione della vicepresidente della Provincia Ilenia Malavasi ed i restanti dieci istituti.

Dal giorno successivo, poi, tutte le presentazioni delle scuole superiori – nonché quelle degli enti del sistema di istruzione e formazione professionale – saranno disponibili sempre sul sito nonché sul canale Youtube della Provincia di Reggio, insieme alle principali informazioni, per poter contattare le scuole e conoscere gli indirizzi, le articolazioni e i quadri orari delle diverse offerte formative presenti sul territorio, oltre a tutti i materiali informativi messi a disposizione dalle scuole e dagli enti di formazione, con percorsi facilitati e guidati. A ognuno degli oltre 5.100 ragazzi in uscita dalle scuole medie verrà inoltre consegnata anche quest’anno, entro Natale, una guida cartacea con tutte le informazioni utili per conoscere le nostre scuole e la ricca loro offerta formativa curata dalla Provincia di Reggio, che mette a disposizione delle famiglie anche il servizio Polaris (tel. 0522.444.855, e-mail polaris@provincia.re.it) per colloqui e consulenze orientative.

“La scelta della scuola superiore è un momento importante per gli studenti, chiamati a una decisione che va ponderata con attenzione, valutando gli interessi e le potenzialità di ogni ragazzo, al fine di individuare la scuola migliore per esprimere il talento che è in ognuno di noi, assicurandone così benessere scolastico e successo formativo – sottolinea la vicepresidente della Provincia di Reggio Emilia, Ilenia Malavasi – In questa provincia ci sono ottime scuole, che offrono indirizzi e curricula diversificati. Conoscerli in maniera approfondita, confrontandosi con chi vi insegna, ma anche con chi vi sta studiando, è molto utile per arrivare a fare una buona scelta, quella che meglio aiuterà a intraprendere il migliore percorso educativo e formativo per ogni studente”.