Luminarie e alberi in centro e nelle frazioni, il trenino per i bambini e le famiglie, gli spettacoli, la festa del cioccolato e le tradizioni più suggestive: tutto questo e molto altro nel ricco programma di attività di “Buon Natale Maranello!”, il cartellone di eventi proposto dal Comune e dal Consorzio Maranello Terra del Mito a partire dall’ultimo fine settimana di novembre e fino all’Epifania.

“Sono tante le attrazioni e le attività che animeranno la nostra città per tutto il periodo natalizio”, afferma Mariaelena Mililli, assessora a commercio e promozione del territorio. “La collaborazione con i commercianti e il Consorzio si è rivelata ancora più preziosa perché siamo riusciti a confermare e migliorare la proposta degli eventi legati all’ultima parte dell’anno. Rendere attrattivo il centro significa offrire una possibilità in più a chi visita la nostra città e il nostro territorio e per arricchire la propria esperienza”

Ecco nel dettaglio i principali appuntamenti in programma. Dal 27 novembre al 24 dicembre a collegare il Museo Ferrari con Piazza Libertà, passando per Piazza Unità d’Italia, sarà il Trenino di Natale. Domenica 28 novembre in Piazza Libertà primo appuntamento con la magia della festa, con l’accensione delle luminarie natalizie e degli alberi (anche nelle frazioni), il mercatino dei commercianti, gli stand delle associazioni e giochi per bambini. Dal 1 dicembre presso i negozi aderenti i bambini potranno ritirare la pagina del Calendario dell’Avvento e completarlo entro il 24. Sabato 4 dicembre alla Biblioteca Mabic la lettura per bambini “L’albero di Natale di Hans Christian Andersen”. Sabato 4 e domenica 5 in piazza appuntamento con “Maranello Choco, tutti i gusti del cacao”, evento dedicato al cioccolato. Domenica 5 giornata di festa in piazza con mercatino e stand delle associazioni e alle 17 il tradizionale appuntamento con l’accensione del Grande Albero di Natale; alle 16 la partenza dal Museo Ferrari verso Piazza Libertà della Sfilata dei Bovari Svizzeri, un suggestivo corteo con abiti tradizionali e i tipici carretti in legno trainati dai cani bovari delle fattorie di montagna. Mercoledì 8, Festa dell’Immacolata, si svolgerà il consueto mercato settimanale. Sabato 11 in piazza in mattinata Maranello incontra la Sicilia: un incontro con la delegazione del Comune di Ribera (Agrigento) che proporrà l’esposizione della Ferrari 312 T, la monoposto Formula 1 guidata da Niki Lauda e Clay Regazzoni, e offrirà a tutti i cittadini la spremuta delle arance di Ribera; al pomeriggio all’Auditorium Ferrari “La conta di Natale”, spettacolo per bambini. Domenica 12 ancora festa con mercatino e stand e l’iniziativa “Un albero per ogni nato”. Giovedì 23 all’Auditorium il Concerto di Natale con Golden Voices of Gospel, una serata di canti e musiche sotto la direzione musicale del Reverendo Dwight Robson. Tutto si chiude con la festa dell’Epifania, il 6 gennaio, con il tradizionale doppio spettacolo di burattini per bambini e famiglie. Ingresso agli eventi con Green Pass, info sul sito del Comune.