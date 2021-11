Si svolgerà lunedì prossimo, 29 novembre, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo a partire dalle ore 20 nella Sala delle Adunanze Consiliari in via Pretorio 18, con 11 punti all’ordine del giorno di cui 4 interrogazioni.

Si inizierà con l’interrogazione a firma consigliere Claudia Severi (Forza Italia), avente ad oggetto “Riasfaltatura strade e in particolare via Pretorio e viale XX Settembre”. La seconda interrogazione presentata è a firma di Maria Savigni, capogruppo del Partito Democratico, avente ad oggetto “Ripristino servizio distributori d’acqua”, per poi proseguire con quella, presentata sempre dal capogruppo del Partito Democratico, avente ad oggetto: “Progetti di qualificazione scolastica”.

Chiuderà le interrogazioni quella presentata da Maria Savigni ed altri del Partito Democratico avente ad oggetto “Sul restauro della Guglia di piazza Martiri Partigiani”.

Il Consiglio comunale proseguirà con la presentazione della relazione sull’ingresso da parte del Comune di Sassuolo nella Riserva della biosfera Mab Unesco dell’appennino tosco emiliano: caratteristiche ed opportunità del riconoscimento a cura dell’on. sen. Fausto Giovanelli – coordinatore della riserva della biosfera appennino tosco emiliano.

Al sesto punto del Consiglio Comunale ci sarà la ratifica deliberazione n. 214 adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza nella seduta del 9/11/2021; per poi proseguire con l’approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2021/2023.

Al punto numero 8 del Consiglio sarà in discussione l’approvazione del bilancio definitivo Sgp srl chiuso al 30/06/2021; per poi proseguire con la presa d’atto della costruzione del secondo e terzo stralcio del Liceo “A.F. Formiggini” in variante alla pianificazione urbanistica (Poc) – conclusione da parte della Provincia di Modena.

Chiuderà il Consiglio Comunale la discussione sulle modifiche al regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e l’ordine del giorno, a firma del Capogruppo di Forza Italia Davide Capezzera avente ad oggetto “Chiedere la sospensione dell’addizionale regionale riguardante l’accisa sul gas naturale”.

In ottemperanza alle normative anti Covid, non sarà ammessa la presenza del pubblico alla seduta ma sarà possibile seguire l’intero Consiglio Comunale in diretta streaming sul canale youtube e sulla pagina facebook del Comune. Dalla mattina seguente la registrazione dell’intera seduta sarà pubblicata anche in home page del sito internet istituzionale.