Tupamaros, Flexus, Ride Straight: sono queste le “band” carpigiane che dal 17 al 19 dicembre saliranno sul palcoscenico più prestigioso della città per la prima edizione di “Live in Carpi”, rassegna nata per portare al Teatro Comunale le realtà rappresentative del sempre fertile movimento musicale cittadino.

I primi ad esibirsi saranno i “Tupamaros”, che venerdì 17 ripercorreranno nello spettacolo “Coltivatori di sogni” 25 anni di attività tra musica e immagini, proponendo le canzoni del nuovo disco “Senza paura” e i brani classici più conosciuti e amati dai fans. Insieme a Francesco “Grillo” Grillenzoni (voce e chitarra), Stefano Garuti (fisarmonica), Massimiliano Frignani (chitarre), Simone Forghieri (batteria) e Luca Veri (basso) anche attrici e artisti con i quali i “Tupamaros” hanno collaborato: fra loro Cisco, Paolo Enrico Archetti Maestri (Yo Yo Mundi), Roberto Zeno, Rulli Frulli e Arcangelo “Kaba” Cavazzuti.

Sabato 18 saranno di scena i “Flexus”, che presenteranno in anteprima nazionale lo spettacolo “Le orchestre non suonano più”. Gianluca Magnani (voce e chitarre), Daniele Brignone (basso e cori), Enrico Sartori (batteria e cori), Elde Lini (violoncello) e Davide Vicari (pianoforte, synth e sassofoni) festeggeranno così 20 anni di attività con un “viaggio” nelle canzoni del nuovo disco e nel repertorio storico della band. I Flexus presenteranno il singolo “E allora tu”, storie piccole e grandi, romantiche e ironiche, che toccano temi sociali e vita quotidiana. Un mondo musicale dal taglio spesso cinematografico, a tratti “felliniano”, che sa tingersi di sfumature rock, pop, folk e acustiche. Il concerto sarà arricchito da visual e foto che ne amplificano l’impatto emotivo.

“Live in Carpi” si chiuderà domenica 19 dicembre con i “Ride Straight”, “tribute band” dei leggendari “Dire Straits”. Il progetto, ideato da Alessandro Mancini (voce, chitarra solista), nasce nell’agosto del 2020 con l’intento di ricreare le sonorità della carismatica band londinese capitanata da Mark Knopfler. La nuova formazione dei “Ride Straight” viene resa possibile anche dal fondamentale aiuto del batterista emiliano Max Po, che ha collaborato con grandi artisti professionisti. Il concerto riproporrà il “live” di “On The Night” del 1993 rivisitando per intero la scaletta musicale e le sonorità di quegli anni.

Inizio concerti ore 21, ingresso 5€ a spettacolo, biglietti in vendita da domani, giovedì 25 novembre, a “InCarpi” (Torre dell’Uccelliera, piazza Martiri 58; incarpi@comune.carpi.mo.it 059649255).